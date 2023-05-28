Мінус 400 окупантів, 7 ББМ та 11 артсистем: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на спробах повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом доби 27 травня Сили оборони України відбили 21 ворожу атаку, повідомили у Генштабі.

Минулої доби противник провів наступальні операції в районі Авдіївки та Бахмута, успіху не мав.

Українські захисники відбили 14 ворожих атак в околицях міста Мар'їнка.

Протягом доби 27 травня Повітряні сили України завдали 4 авіаудари по зосередженню військ і військової техніки противника, а також 3 авіаудари по зенітно-ракетним системам.

Було перехоплено 3 ворожі БПЛА різних типів.

Українські ракетні війська та артилерія уразили 2 командні позиції, 2 райони концентрації озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів.

В результаті дій українських захисників ворог втратив:

- особового складу — 206 600 (+400) осіб ліквідовано,

- танків- 3797 (+3) од,

- бойових броньованих машин — 7456 (+7) од,

- артилерійських систем — 3425 (+11) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2993 (+3),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6192 (+9) од,

- спеціальної техніки — 451 (+2).



Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни здійснили наймасовішу повітряну атаку по Україні. Було запущено 54 дрона-камікадзе, 52 з них українські Сили ППО знищили. Основною ціллю ворога був Київ. Над столицею та областю було знищено понад 40 ворожих БПЛА.

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