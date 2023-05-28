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Україна

Мінус 400 окупантів, 7 ББМ та 11 артсистем: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:50 28 травня 2023
ЗСУ

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на спробах повністю захопити Луганську та Донецьку області. Протягом доби 27 травня Сили оборони України відбили 21 ворожу атаку, повідомили у Генштабі.

Минулої доби противник провів наступальні операції в районі Авдіївки та Бахмута, успіху не мав.

Українські захисники відбили 14 ворожих атак в околицях міста Мар'їнка.

Протягом доби 27 травня Повітряні сили України завдали 4 авіаудари по зосередженню військ і військової техніки противника, а також 3 авіаудари по зенітно-ракетним системам.

Було перехоплено 3 ворожі БПЛА різних типів.
Українські ракетні війська та артилерія уразили 2 командні позиції, 2 райони концентрації озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів.

В результаті дій українських захисників ворог втратив:

- особового складу — 206 600 (+400) осіб ліквідовано,

- танків- 3797 (+3) од,

- бойових броньованих машин — 7456 (+7) од,

- артилерійських систем — 3425 (+11) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2993 (+3),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6192 (+9) од,

- спеціальної техніки — 451 (+2).


Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни здійснили наймасовішу повітряну атаку по Україні. Було запущено 54 дрона-камікадзе, 52 з них українські Сили ППО знищили. Основною ціллю ворога був Київ. Над столицею та областю було знищено понад 40 ворожих БПЛА.

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