Хотіла як краще: Надя Дорофєєва нарвалася на хейт у мережі через пікантне фото топлес

Співачка Надя Дороффєєва, яка спростувала чутки про свою вагітність, нарвалася на критику в мережі через пікантне фото. Артистка опублікувала в інстаграмі світлину, на якій позує топлес, прикривши груди довгим волоссям. Таким чином вона хотіла привернути увагу до проблеми жіночого здоров’я та важливості регулярних медичних оглядів.

«Вам вже тисячу разів розповідали про те, як це важливо і бла бла, але ж знати — не значить робити?! Я сама переконалася — нехтувати здоров'ям не можна. Я вже розповідала вам, що одного разу, своєчасна перевірка у мамолога допомогла мені виявити фіброаденому, завдяки чому обійшлося без важких наслідків — тільки невеличкий шрам залишився на згадку», — написала Надя, нагадавши про те, що сама пережила операцію.

Артистка закликала не нехтувати здоров"ям і вчасно звертатися до лікарів.

Шанувальники артистки здебільшого підтримали її й дякують за нагадування, залишають компліменти стрункій фігурі.

Але знайшлися й такі, кому фото здалося занадто відвертим та недоречним в умовах війни особливо.

«А чому в штанах, вже можна і без трусів. Скажіть, який приклад ви подаєте дітям? В країні війна. Фу. До чого це? Не може порядна дівчина собі такого дозволити. А по-іншому це не можна було донести? Люди гинуть за Україну, а ти паришся. Це перебір», — пишуть в коментарях.

Надя на закиди не реагує.

Раніше Дорофєєву захейтили в мережі за палкий поцілунок з коханим Михайлом Кацуріним.

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