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Надю Дорофєєву запідозрили у вагітності

10:42 19 травня 2023
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно похизувалася розкішним подарунком від коханого, замилувала мережу світлинами з нью-йоркського метро. Артистка наразі разом з Позитивом перебуває в гастрольному турі по США. Під час поїздки зірка влаштувала фотосесію на вулицях Нью-Йорка та в метро. Надя обрала коротку смугасту сукню-сорочку вільного крою, білий подовжений жакет та високі чорні чоботи.

«NadiyaYe in New York», — підписала світлини Надя.

Прихильники співачка розгледіли на фото животик. В коментарях під дописом в інстаграмі вони припускають, що співачка вагітна, та вітають її з майбутнім поповненням.

Надя на такі припущення не відреагувала. Багато прихильників, які були на її нещодавніх концертах, пишуть, що про вагітність, ймовірно не йдеться, оскільки Дорофєєва запалювала під час виступів у досить відвертих костюмах та демонструвала абсолютно плаский животик.

Нагадаємо, українська супермодель Алла Костромічова вдруге стане мамою. А колишній холостяк Іраклі Макацарія з дружиною чекають первістка.

Також відома блогерка Оксана Михайлюк знову стане мамою.

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