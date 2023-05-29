American University Kyiv розпочав роботу у будівлі Річпорту

У травні American University Kyiv (АUK) провів церемонію інавгурації нового президента університету Дена Райса. Урочистий захід відбувся у приміщенні університетського кампусу, який відкриває двері у відреставрованій будівлі Річкового порту на Поштовій площі.

Ця історична будівля, відреставрована у тому числі завдяки інвестиціям АЮК, є не лише пам’яткою архітектури та культурною спадщиною столиці, а й майбутнім центром освіти та інновацій.

У кампусі АЮКу зможуть навчатися понад 2 тисячі студентів. Американський університет Києва (АЮК) втілює важливу місію. Заклад допомагає українцям здобувати якісну освіту міжнародного зразка та американський диплом, не виїжджаючи з України, не залишаючи родину, роботу чи бізнес.

Вітаючи American University Kyiv у його кампусі в Річпорту, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив: «Це дуже сміливий вчинок інвестувати в країну, в якій іде війна: найпотужніша, найскладніша війна за останні 80 років. Я переконаний, що до цього рішення вас спонукала віра у незворотність цивілізаційного вибору українців. Я переконаний, що саме освіта приведе нас до остаточної перемоги. В цьому є великий символ віри світу в Україну».

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий

Інавгурація президента вищого навчального закладу у США є усталеною традицією. В АЮК вона була проведена вперше з повним дотриманням американських стандартів. Під час церемонії Ден Райс виголосив присягу в присутності Наглядової ради, студентів і викладачів та урочисто прийняв символи влади — булаву та медальйон — від попереднього президента пана Ріка Шенгроу. Пан Райс також виступив з програмною промовою — маніфестом щодо майбутнього розвитку АЮК в Україні.

Ден Райс, президент АЮК: «Це велика честь для мене — очолити АЮК в Україні. Я бачу славні перспективи розвитку нашого університету, а також мрії української молоді стати потужним рушієм розвитку та відбудови своєї країни. Це викликає захоплення і прагнення бути частиною цього, допомагати українцям та Україні досягати успіху й перемог! Ми дякуємо ЗСУ та всім українцям, завдяки самовідданості яких ми можемо сьогодні відкривати університет в Україні».

Президент АЮК Ден Райс

Уже цього року American University Kyiv подвоїть кількість студентів, які розпочнуть своє навчання у вересні, та збільшить число навчальних програм з 5 до 9 за різними напрямками: від класичних Global Management та Software Engeneeing до новітніх програм Global Technology & Development та Technological Leadership & Artificial Intelligence.

Як зазначив під час відкриття ректор АЮК Роман Шеремета: «Я пишаюся українською молоддю та нашими студентам. Я радий, що навіть під час війни ми створюємо такі чудові умови для навчання. Як науковець, який викладав у понад 100 університетах 20 країн світу, можу сміливо сказати — це найкращий кампус, перлина архітектури та корабель знань на річці Дніпро».

Студенти АУКу мають можливість отримати подвійні дипломи, власне, American University Kyiv та його партнера — Аrizona State University. Для цього студенти вишу мають можливість навчатися в Аризоні онлайн або офлайн.

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