Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

Після нещодавнього повернення з полону нової групи захисників України пройшла і чергова передача тіл загиблих військових. У вівторок, 30 травня. В Україну повернули тіла 79 полеглих.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.

Нагадаємо, що наприкінці березня Україна повернула 83 загиблих військових.

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