Україна повернула тіла 79 загиблих бійців
Після нещодавнього повернення з полону нової групи захисників України пройшла і чергова передача тіл загиблих військових. У вівторок, 30 травня. В Україну повернули тіла 79 полеглих.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.
Нагадаємо, що наприкінці березня Україна повернула 83 загиблих військових.
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