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З полону повернулися 106 захисників Бахмута

15:01 25 травня 2023
З полону повернулися 106 захисників Бахмута

Україна продовжує повертати полонених громадян. 25 травня в результаті обміну додому повернулися вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Усі врятовані Захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік. Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше рашиста, який убив десятки мирних українців, обміняли на п'ятьох українських льотчиків.

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