Українські хакери провели масштабну кібератаку на оборонний завод рф: що відомо

Іжевський завод «Донвард — Гідравлічні системи», який виробляє комплектуючі для російської бронетехніки, зазнав кібератаки, яка, хоч і не зупинила роботу підприємства повністю, проте максимально ускладнила його роботу. Зокрема було знищено мережеві файлові сховища (NAS), левову частку проектної документації та креслень дослідно-конструкторських робіт за період з 2007 року по нинішній час, знищено клієнтську базу даних, порушено штатне функціонування систем управління життєвим циклом виробництва та ін.

Наразі сайт «Донварду» закритий провайдером без жодних пояснень. Адміністратори мережі сповістили співробітників про атаку, проте назвати точні терміни відновлення не змогли.

Попередньо відомо, що бодай часткове відновлення інформації займе понад місяць.

Офіційно відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання «TWELVE», яке в квітні цього року вже «поклало» сервери федеральної митної служби рф. Проте, за даними джерел РБК-Україна, за атакою на «Донвард» стоять кіберсили ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, на початку травня зусиллями хакерів у різних куточках росії з камер спостереження лунав голос президента України.

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