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«Хочете жити — здавайтеся в полон»: хакери налякали росіян зверненням Зеленського (відео)

16:54 11 травня 2023
Хакери

Після того, як минулого року на російських каналах показали звернення президента Володимира Зеленського, нещодавно у різних куточках росії з камер спостереження лунав голос президента України.

У мережі поширюються відео, як невідомі хакери зламали низку камер спостереження у різних містах росії. Завдяки їхньому функціоналу у них була можливість не лише спостерігати за росіянами, а й надіслати їм послання. І вони цим скористалися.

Так, у різних куточках росії з камер росіян почав лунати голос Володимира Зеленського, який звертався до них, а передував йому сигнал повітряної тривоги.

«Тим, хто розуміє тільки російською: хочете жити — біжіть, хочете жити — здавайтеся в полон, хочете жити — боріться …» , — звернувся голос до росіян.

Мало сказати, що подиву росіян не було меж. Деякі з них просто вставали в ступор, інші навіть кидалися на камери.

Закінчила звернення пісня «Червона калина», під яку деякі навіть пританцьовували.

Як писали «ФАКТИ», у лютому невідомі хакери атакували сайти пропагандистських телеканалів кремля, позбавивши їх можливості транслювати послання президента росії володимира путіна федеральним зборам.

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