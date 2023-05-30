Намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві: СБУ викрила двох шпигунів рф

СБУ, співробітники якої регулярно викривають ворожих диверсантів, встановила особи двох російських шпигунів, які хотіли влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві — ними виявилися співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони рф полковник Дмитро Гулій та заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва і поставили перед ним завдання влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцевою метою мав бути збір і передача в рф секретної інформації про наявне українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт, інформують в СБУ.



Крім того, їх цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.



У лютому 2023 року Служба безпеки затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Він і надав персональні дані своїх «кураторів» з рф.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України («Шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб»).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше було повідомлено про підозру російському генералу, який командував окупацією Харківської області.

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