Передавав ворогу інформацію про ЗСУ та інфраструктуру: на Донбасі затримано ворожого агента

Служба безпеки затримала ще одного зрадника, який виявився інформатором головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру).

За даними СБУ, він збирав для окупантів на Донеччині розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Особливу увагу приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через Сіверський Донець у напрямку Бахмута.

Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

Для передачі розвідданих він перебував «на зв’язку» з розвідником штурмового батальйону спецпризначення гру та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол».

Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Наразі фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр «Артек».

Фото СБУ

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