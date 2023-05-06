Українці за кордоном: що потрібно знати, щоб не «нарватися» на штраф у громадському транспорті ЄС

Українці, які вимушено опинилися за кордоном, доволі часто користуються послугами місцевого громадского транспорту, що є значно економнішим за прокат автівки чи таксі.

До того ж це зручно, адже у більшості європейських міст громадський транспорт працює за чітким розкладом.

Проте пасажирам слід знати правила вашої країни перебування.

Про деякі з них розповіли журналісти Закордон 24.

Польща

Для поїздок у польському громадському транспорті існує низка заборон, зокрема:

не можна їсти та пити, якщо це може забруднити транспорт або інших пасажирів;

заборонено вживати алкоголь і палити (не лише звичайні цигарки, а й електронні);

не можна відкривати двері транспортного засобу під час руху та стояти надто близько до них;

заборонено заходити в салон у роликах або із самокатом;

під суворою забороною — викиданя сміття у вікно.

За нехтування заборонами на порушників чекає штраф у розмірі до 500 злотих.

В польскому метро також не можна залишати речі — за це в березні 2023 року проголосували депутати Сейму.

А за проїзд без квитка доведеться викласти від 150 до 300 злотих (розмір штрафу залежить від міста).

Зверніть увагу! Якщо вам таки виписали штраф, краще сплатити його якнайшвидше прямо в касі (або протягом 14 днів після виписки, адже далі сума наростатиме).

Чехія

У Празі, Брно та Остраві варто потурбуватися про купівлю проїзного квитка. Адже проїхатися «зайцем» тут коштує аж 1500 крон (понад 60 євро). Можна придбати і разовий квиток, але він діє лише пів години, і за протермінування навіть на хвилину вас можуть оштрафувати. Добре, якщо сплатити штраф у перші 15 днів після отримання — так можна зекономити 500 крон.

Пасажирам, які не придбали квиток для домашнього улюбленця або не сплатили за багаж, загрожує штраф у сумі 400 чеських крон (17 євро). А якщо ви порушили закон, наприклад, забруднили транспорт або скоїли щось, що загрожує безпеці інших пасажирів та водія — доведеться сплатити аж 1000 крон (понад 40 євро).

Німеччина

Проїзд «зайцем» у громадському транспорті Німеччини вважається шахрайством. Тож у кращому разі порушника оштрафують на 60 євро, а в найгіршому — можуть позбавити волі на строк до одного року.

Швейцарія

У Цюриху перший штраф за безквитковий проїзд становитиме 100 швейцарських франків (понад 100 євро). Але чим більше порушень, тим серйознішим буде покарання. Може дійти навіть до повної заборони пересуватись громадським транспортом на всій території країни.

Нагадаємо, що вимушених переселенців з України за кордоном можуть покарати також за неподання декларації про доходи.

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