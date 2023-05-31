Підірвав гостей гранатою і хотів накласти на себе руки: зустріч знайомих у селі під Києвом завершилася трагедією (відео)

В Україні не поодиноки випадки використання боєприпасів у тилу, через що гинуть люди. Так, цієї весни в столиці загинув чоловік, в руках якого здетонувала граната.

А на Київщині від вибуху гранати загинув 27-річний хлопець, ще двоє людей отримали поранення. Як повідомляють в поліції Київщини, такою було роз`вязка конфликту у селі Калинове.

Конфлікт виникнув між 36-річним місцевим мешканцем, до якого завітали троє знайомих. Господар дому через сварку кинув у односельців гранату. Серед постраждалих — сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

Після скоєного чоловік мав намір накласти на себе руки, але але поліцейські вмовили його цього не робити.

Наразі затриманий знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що фігурант перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії. Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше у Києві біля входу до Центрального залізничного вокзалу правоохоронці затримали мешканця Вінницької області, який скотчем примотав до себе гранату Ф-1 із запалом.

Фото — скріншот

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