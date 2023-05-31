37.10 / 37.56 39.91 / 40.61
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

17:48 31 травня 2023
Леся Нікітюк

Канал СТБ заінтригував глядачів пропозицією щодо кандидатури нової головної героїні романтичного реаліті «Холостячка». На своїй сторінці у соціальній мережі керівництво проекту розмістило відео, додавши, що саме його героїня може стати наступною учасницею проєкту.

«Хто найбажаніша Холостячка країни? — заінтригував канал. — Дізнайся у відео прямо зараз!«

У ролику з’являється популярна телеведуча Леся Нікітюк з розповіддю про те, як її особисте життя змінила велика війна. Ніби вона збиралася вже будувати сім’ю у 2022 році, але повномасштабне вторгнення все поламало.

«Мені довелося відмовитись від планів на сімейне життя», — каже Леся і додає, що хотіла знайти баланс між роботою та особистим простором.

Мережа відразу відреагувала на таку пропозицію каналу, однак, знайшлося чимало тих, хто проти участі Лесі у реаліті.

«Інших варіантів зовсім нема? — запитують шанувальники шоу. — Жах, буде перший сезон, який не дивитимусь».

«Мені вона теж не подобається, сильно награна якась», — прокоментували допис.

Нагадаємо, що вже відбулися покази двох сезонів шоу «Холостячка» — з актрисою Ксенією Мішиною та співачкою Златою Огневич. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну знімальний процес проєкту було перервано.

«ФАКТИ» писали, що названо ім’я другого тренера проекту «Голос країни».

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Всесвіт

На Овнів чекає сюрприз, на Близнюків — цікава пропозиція, а Левам доведеться ухвалити несподіване рішення: гороскоп на 31 травня 2023 року

Валерій Залужний

Контрольний у голову роспропаганді: «важко поранений» Залужний звернувся до українців

Працюють українські сапери

На Бахмутському напрямку ворогу вже не до атак, на Мар’їнському всі штурми відбито, — Генштаб ЗСУ

Пугачова та Галкін

Путіністи «з'їли облизня»: Алла Пугачова оригінально відповіла хейтерам з рф

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту