«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

Канал СТБ заінтригував глядачів пропозицією щодо кандидатури нової головної героїні романтичного реаліті «Холостячка». На своїй сторінці у соціальній мережі керівництво проекту розмістило відео, додавши, що саме його героїня може стати наступною учасницею проєкту.

«Хто найбажаніша Холостячка країни? — заінтригував канал. — Дізнайся у відео прямо зараз!«

У ролику з’являється популярна телеведуча Леся Нікітюк з розповіддю про те, як її особисте життя змінила велика війна. Ніби вона збиралася вже будувати сім’ю у 2022 році, але повномасштабне вторгнення все поламало.

«Мені довелося відмовитись від планів на сімейне життя», — каже Леся і додає, що хотіла знайти баланс між роботою та особистим простором.

Мережа відразу відреагувала на таку пропозицію каналу, однак, знайшлося чимало тих, хто проти участі Лесі у реаліті.

«Інших варіантів зовсім нема? — запитують шанувальники шоу. — Жах, буде перший сезон, який не дивитимусь».

«Мені вона теж не подобається, сильно награна якась», — прокоментували допис.

Нагадаємо, що вже відбулися покази двох сезонів шоу «Холостячка» — з актрисою Ксенією Мішиною та співачкою Златою Огневич. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну знімальний процес проєкту було перервано.

«ФАКТИ» писали, що названо ім’я другого тренера проекту «Голос країни».

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