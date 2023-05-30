Вже офіційно: названо ім’я другого тренера проєкту «Голос країни»

Стало відоме ім’я артиста, який стане другим тренером тринадцятого сезону «Голосу країни» (1+1). Червоне тренерське крісло проєкту займе Артем Пивоваров — популярний український self-made артист. Він приєднається до Юлії Саніної, яка стала першою заявленою тренеркою шоу. Артистка оголосила новину, записавши відеоролик в своїй гримерці просто після прямого ефіру гранд фіналу Євробачення у Ліверпулі. Відомо, що зараз ще тривають кастинги охочих продемонструвати свій вокальний талант.

«Так, я стану новим тренером „Голосу країни“, — прокоментував Пивоваров. — Буду шукати неординарних, енергійних та зухвалих сміливців, які готові невпинно і наполегливо працювати на шляху до мети. Це буде дійсно дивовижно».

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення артист презентував авторський культурний проєкт «Твої вірші, мої ноти», поклав вірші українських поетів на музику.

Хто з українських артистів займе третє крісло тренера «Голосу країни», стане відомо вже незабаром.

«ФАКТИ» писали, що Алан Бадоєв пояснив, чому Макс Барських не відмовляється від пісень російською мовою.

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