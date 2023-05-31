Час помсти: Макс Барських зібрав 420 тисяч гривень для штурмовиків ГУР
Співак Макс Барських, якому дорікали за російськомовні пісні в репертуарі міжнародного туру Bestseller, закрив збір для штурмовиків ГУР прибутком з перших концертів.
Кошти направлені на придбання танкового тягача та МАЗу (260 тисяч гривень), а також на автівку для військових на передову загальною сумою в 160 тисяч гривень.
«Як я і казав, кожну мить потрібно жити так, неначе завтра вже не буде. І якщо можете сказати кохаю, то кажіть не вагаючись! Я кажу своїм прихильникам люблю, бо завдяки вам і фонду „Трініті“ ми кожного разу здійснюємо мрію наших військових. Цього разу нам вдалося купити МАЗ й танковий транспортер на потреби ГУР України! Далі — більше. Тим часом Bestseller тур продовжується #Слава Україні!» — прокоментував Макс у своїх соцмережах.
Нещодавно продюсер і режисер Алан Бадоєв пояснив, чому Макс Барських поки не відмовляється від російськомовних хітів та коли перекладе їх українською.221
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