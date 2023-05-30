Алан Бадоєв пояснив, чому Макс Барських не відмовляється від російськомовних хітів та різко висловився про Ані Лорак

Режисер Алан Бадоєв, який знімає документальний фільм про початок російського вторгнення в Україну, дав перше велике інтерв’ю. Він пояснив, чому Макс Барських продовжує виконувати свої російськомовні хіти, різко висловився про Ані Лорак та пояснив, чому до його колишньої дружини Жанни Бадоєвої не варто застосовувати санкції.

Алан вважає, що Барських поки виконує російськомовні хіти, бо цього хочуть прихильники, в тому числі військовослужбовці, перед якими виступає артист. Окрім того, він вважає, що «не російська мова зробила росіян козлами й виродками. А те, що в них голові».

«Ніхто не може сказати, що Макс Барських не щирий, він щирий. І якщо він не хоче перекладати пісні на українську, то значить так і має бути», — сказав Алан Бадоєв в інтерв’ю Раміні.

Він додав, що не кожну пісню можна адекватно перекласти, не зіпсувавши. А раптово повністю замінити репертуар наразі неможливо.

Разом з тим, Алан шкодує, що багато сил вкладав в російський шоу-бізнес.

«Я віддав багато таланту і душі чужій культурі. І це мене дуже бентежить, як і розуміння того, що я своїм талантом робив їх шоубізнес більш вродливим. А зараз розумію, які вони потвори… Бо інакше не скажеш, ти з крокодила в душі робив троянду. До Москви я завжди ставився як до банку: прийшов, забрав гроші й витратив у своїй країні для своїх людей», — зазначив кліпмейкер.

Він також вважає, що його колишня дружина Жанна не мала б опинитися у санкційних списках РНБО. Каже, що йому є що сказати й показати з цього приводу. Але зробить це після закінчення війни.

«Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки і дещо пояснимо. Але це буде лише, якщо Жанна захоче. Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю права це робити», — поділився Бадоєв.

Щодо Ані Лорак, то режисер досить різко висловився про співачку та звернувся до неї. Він засудив її ганебні інтерв’ю та позицію.

«Я не знаю, хто там твої друзі, які біля тебе. Їх треба повбивати, бо вони щось не те говорять. І, можливо, щось уже в тобі змінилося, що там у голові? Чому ти не розумієш, що це твоя країна? Може й не твоя. Тому що ти не виправдала ні можливостей, котрі тобі надавалися, не виправдала нічого людського», — сказав Бадоєв.

В мережі відреагували на слова режисера щодо виправдання Макса Барських. Вважають таку позицію подвійними стандартами. Адже одних артистів, як от Світлану Лободу, цькують за російськомовні пісні, незважаючи на все, що вона робить, а інших, як Макса Барського, виправдовують.

Ставлять за приклад Олю Полякову, яка категорично відмовилась від російського репертуару, влучно переклала деякі пісні і пообіцяла ніколи не виконувати пісні російською.

764

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram