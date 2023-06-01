Ворог знову завдав підступного удару по Києву: внаслідок падіння уламків є загиблі та постраждалі

В ніч на 1 червня російський ворог знову підло атакував столицю України. Внаслідок повітряної атаки є загиблі та поранені у Деснянському районі та Дніпровському районах столиці.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що рф, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети — всі їх було збито.

В Деснянському районі

Загинуло 3 особи, з них 1 дитина, семеро госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

уламками пошкоджено дві школи — вибиті вікна та двері;

уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;

внаслідок падіння уламків на дитячий садок там вибуховою хвилею винесло вікна.

Будинок одразу після атаки

Як стало відомо пізніше, в поліклініці у Деснянському районі був зачинений вхід до сховища, тому люди не змогли укритися від уламків, що падали через 10 хвилин після оголошення тривоги. З'ясувати причину пообіцяв мер Кличко: за його словами, на місце події вже виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Дніпровський район

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:

зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;

є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

відбулося падіння уламків у двори будинків, на проїжджу частину, на зелені зони.

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:

пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

На будинок і двір впали уламки

Постраждали припарковані авто

Ушкодження теплотраси

Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, вже скасовані.

Нагадаємо, рано вранці невідомі дрони атакували передмістя російської столиці. І хоча обійшлося самими руйнуваннями, путін особисто пообіцяв жорстку відповідь.

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