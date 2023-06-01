Ворог знову завдав підступного удару по Києву: внаслідок падіння уламків є загиблі та постраждалі
В ніч на 1 червня російський ворог знову підло атакував столицю України. Внаслідок повітряної атаки є загиблі та поранені у Деснянському районі та Дніпровському районах столиці.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Пізніше в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що рф, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети — всі їх було збито.
В Деснянському районі
Загинуло 3 особи, з них 1 дитина, семеро госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:
- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
- уламками пошкоджено дві школи — вибиті вікна та двері;
- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
- внаслідок падіння уламків на дитячий садок там вибуховою хвилею винесло вікна.
Як стало відомо пізніше, в поліклініці у Деснянському районі був зачинений вхід до сховища, тому люди не змогли укритися від уламків, що падали через 10 хвилин після оголошення тривоги. З'ясувати причину пообіцяв мер Кличко: за його словами, на місце події вже виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.
Дніпровський район
3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:
- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;
- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
- відбулося падіння уламків у двори будинків, на проїжджу частину, на зелені зони.
Дарницький район
Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:
- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.
Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, вже скасовані.
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