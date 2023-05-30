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Події

Сталася пожежа, зруйновано квартири: Кличко показав наслідки влучання уламків дрону у жилий будинок

13:49 30 травня 2023
будинок

Вночі 30 травня російські варвари знов атакували Київ. У столиці були пошкоджені будинки та автомобілі. Найбільше постраждав 24- поверховий будинок у Голосіївському районі столиці, куди влучили уламки «шахеду».

В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах.

«Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку.
Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані.

«Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше стати до робіт з відновлення будинку.
Загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула. 11 постраждали. З них: 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 — госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи», — повідомив мер.

Він закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

«Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі у будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», — додав Кличко.

Мер показав фото з міста, куди впали уламки БПЛА.

Нагадаємо, сьогодні вночі Київ пережив 17-ту з початку травня масовану атаку. А вчора вдень росіяни поцілили по столиці балістичними ракетами. Українські Сили ППО знищили всі запущені 11 «Іскандерів».

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