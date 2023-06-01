Перший день літа може дати вам глибоке уявлення про рішення, які ви приймаєте щодо свого майбутнього, вважають астрологи.

Тому сьогодні важливо визначитися зі своїми пріоритетами у кар'єрі, особистому житті і сімейних відносинах. Цілком можливо, що великі потрясіння в одній з цих сфер вплинуть на всі інші, пише Ukr.Media.

Овен

День складається вдало, переважає вплив позитивних тенденцій. Можна братися за нові справи, у тому числі складні, які вимагають застосування давно отриманих знань та життєвого досвіду, який ви встигли накопичити. Особливою підтримкою зірок сьогодні користуються Овни, які займаються викладацькою діяльністю та поширенням важливої інформації.

Вдасться вирішити юридичні питання, покласти край довгій суперечці, пов'язаній з фінансами чи цінним майном. Можливе врегулювання сімейних конфліктів, деякі Овни допоможуть родичам, які опинилися у складній ситуації.

Телець

День не найпростіший, але якщо ви будете серйозні і постараєтеся нічого не згаяти, то напевно подолаєте всі труднощі. Можливі значні грошові надходження, загалом стан фінансових справ помітно покращає. Деякі Тельці отримають дуже привабливі пропозиції про співпрацю, зможуть зміцнити свої професійні позиції, прийнявши їх.

Важким буде день і для тих, чия робота пов'язана з поширенням інформації, вимагає спілкування з різними людьми. Таким Тельцям доведеться докласти зусиль, щоб показати себе з найкращого боку. Пам'ятайте, що зустрічають вас по одягу, і приділіть максимум уваги своєму зовнішньому вигляду.

Близнюки

Дуже вдалий день. Налаштуйтеся на діловий лад, і ви зможете отримати з нього максимум користі. Можна обговорювати робочі питання, причому не лише з колегами та перевіреними діловими партнерами, а й із новими союзниками. Деякі Близнюки отримають пропозиції щодо співробітництва, яким будуть дуже раді.

Імовірні зміни на краще в особистих відносинах. Забуваються давні образи та сварки, ви чудово ладнаєте з людьми, які вам дорогі, отримуєте масу задоволення від спілкування з ними. Вдалий день для коротких поїздок, а також для планування великих подорожей або навіть переїзду.

Рак

Відмінний день. Ви сповнені енергії та з ентузіазмом беретеся за справи. Багато виходить у вас навіть краще, ніж можна було очікувати. У деяких Раків з'являються нові союзники та помічники, інші представники знаку несподівано матимуть підтримку від недавніх суперників. Вдається врегулювати давні конфлікти з колегами, які заважали плідній роботі.

Імовірні хороші новини щодо сім'ї. У житті дуже дорогих людей можуть відбутися помітні зміни на краще. Друга половина дня — слушний час для придбання речей, про які ви давно мріяли.

Лев

Зірки на вашому боці. Варто скористатися цим, щоб досягти давно поставленої мети. Є шанс справити сприятливе враження на людей, які можуть допомогти у реалізації ваших амбітних планів. Однак не варто думати, що такі союзники діятимуть безкорисливо; Не дивуйтеся, коли настане час заплатити за послуги.

Можливі грошові надходження. Дуже важливо розпорядитись отриманими грошима правильно, не витратити їх на виконання швидкоплинних бажань. Варто бути уважнішими до близьких людей, зараз вони потребують вашої підтримки.

Діва

Вдалий день для допомоги людям, які опинилися в складній ситуації, вирішення чужих проблем. Зі своїми справами ви теж добре впораєтеся, але зосередитися на них вдасться лише трохи пізніше. Можна братися за нові проекти, в першу чергу, які потребують творчого підходу, фантазії та нестандартного погляду на речі.

Не виключені нові романтичні захоплення, у тому числі на роботі. Пам'ятайте, що стосунки, що починаються сьогодні, хоча б спочатку слід тримати в секреті. Друга половина дня підходить для вирішення юридичних питань. У цей час можливе повернення старих боргів.

Терези

Вдалий день для початку серйозних проектів і важливих справ, у тому числі дуже масштабних. Ви зможете багато зробити для досягнення давно поставленої мети, реалізації творчих планів, причому допоможуть у цьому люди, від яких ви навряд чи могли очікувати чогось подібного.

Буде шанс навчитися чогось нового, запозичити корисний досвід, а також отримати інформацію, завдяки якій багато ваших проблем вирішаться просто і швидко. Наприкінці дня можливі грошові надходження, вдалі покупки, вигідні угоди. Ділове чуття у цей час буде особливо гострим.

Скорпіон

День складається добре, вам багато в чому щастить. Перед деякими Скорпіонами відкриваються нові можливості, якими представники знаку, безперечно, зможуть скористатися. Імовірний значний прогрес у справах, буде можливість успішно завершити проекти, над якими ви останнім часом працювали.

Сприятливий день для спілкування, ви справляєте гарне враження на всіх, з ким маєте справу. Можна звертатися за допомогою до старих та нових знайомих, навряд чи вам хтось відмовить. Вдало складаються поїздки, у дорозі можливі романтичні знайомства.

Стрілець

Вдалий день. Він добре підходить для того, щоб повернутися до справ, у яких раніше не вдалося досягти успіху — цього разу зірки будуть на вашому боці, і все вийде. У багатьох Стрільців з'являються оригінальні, сміливі ідеї, реалізація яких принесе значний прибуток, і станеться це найближчим часом.

Можливі незаплановані зустрічі, які виявляться дуже приємними; деяким Стрільцям належить приймати непроханих гостей. Імовірні зміни на краще у відносинах з коханою людиною.

Козоріг

Легкий день, можливо, ви не досягнете карколомних успіхів, але час проведете добре і масу приємних емоцій напевно отримаєте. Тішать зустрічі з друзями, спілкування з ними надихає багатьох Козорогів на нові подвиги. Середина дня — час, коли творчий потенціал буде особливо високий, і це допоможе подолати будь-які труднощі.

Друга половина дня підходить для обговорення будь-яких важливих питань. Ви зможете порозумітися навіть з тим, хто довгий час виступав вашим опонентом у будь-яких суперечках. Не виключено невеликих фінансових втрат.

Водолій

Вдалий день для вирішення багатьох питань, що турбували вас останнім часом. Перешкоди, які здавались непереборними, залишаються позаду, і тепер ніщо не завадить досягти поставленої мети. Вдалий день для важливих ділових переговорів, початку довгострокового співробітництва, яке буде не лише плідним, а й дуже цікавим.

Можливі незаплановані подорожі, не виключені й приємні сюрпризи. Водолії матимуть шанс зробити щось дуже приємне близьким людям, і подяка їх буде безмежною. Увечері можливе погіршення самопочуття, бережіть себе.

Риби

Чудовий день, дуже плідний і перспективний. Для багатьох Риб він буде пов'язаний з грандіозним успіхом у роботі. Представники знака зможуть реалізувати свої плани, до яких раніше ніхто не ставився всерйоз. Можна братися за незвичайні завдання, які потребують творчого підходу, нестандартних рішень. У вас все вийде.

Імовірні зміни на краще у відносинах із близькими. Проблеми та образи залишаються у минулому, зараз можна насолоджуватися гармонією та взаєморозумінням. Вечір — особливо сприятливий час для спілкування з представниками старшого покоління.

Також не варто забувати, що 1 червня за Східним гороскоп — день Металевого Тигра, якого у деяких країнах ще називають днем Тигра-Сонька.

Тигр в зоопарку

Цей Тигр має надзвичайно високу самооцінку, так як завжди добре висипається вночі, і вдень знаходиться у доброму гуморі. Всі свої побажання він перетворює в накази для оточуючих, і погано тим, хто цього не розуміє.

В дитинстві, ще тигренятком, Сонько ріс надзвичайно розбалуваною дитиною, з якою не могли впоратися навіть його батьки, тому зараз якщо хтось намагається протистояти йому, у відповідь отримує справжню війну, в якій немає жодних правил.

«Сьогодні очікуйте, що проваляться всі переговори. Ваші опоненти розумітимуть тільки голос сили, тому, якщо ви звикли до цивілізованого вирішення питань, трохи зачекайте. В особистому житті будьте готові, що ваш партнер капризуватиме, сприйміть це з поблажливістю», — радять знавці Східної астрології.

Зверніть увагу також на гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень до 4 червня.

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