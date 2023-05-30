Гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень до 4 червня: Тельців перевірять на роботі, Козорогів — в особистому житті, а Раки отримають користь від хобі

Відомий астролог Макс Гордєєв, чиї гороскопи славляться своєю точністю, склав астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на поточний тиждень, з 29 травня до 4 червня 2023 року.

Овен (21.03 — 20.04)

Тримайте емоції під контролем, інакше запальність може вас підвести, і ви серйозно зіпсуєте стосунки з людьми. Можливо, від партнера вимагаєте більше, ніж він може дати.

Телець (21.04 — 21.05)

Має бути серйозна перевірка професійної компетенції. Будьте чесні, не беріть на себе більше зобов'язань, ніж реально може виконати. Взаємини з близькою людиною можуть загостритися.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Доля пропонує вам провести роботу над помилками — зараз слушний час для того, щоб визнати свої помилки або пробачити старі образи. В особистому житті ви самі відзначитеся оригінальністю.

Рак (22.06 — 23.07)

Захоплення принесуть користь у роботі, ви зможете нестандартно вирішити будь-яке завдання. Можливо, для цього вам знадобиться порада та схвалення близької людини. Не виключено пригадування старих образ.

Лев (24.07 — 23.08)

Ризикуєте зробити помилку, яку буде важко виправити. Не приймайте рішень гаряче й не порушуйте встановлених правил. Усуньтеся від вирішення побутових питань. Ви, напевно, дізнаєтеся, що любов вимагає зусиль та поступок.

Діва (24.08 — 23.09)

Зверніть увагу на проблеми, які вимагають вашої власної активності. Можливо, захочеться щось змінити в собі, не зволікайте — дійте! Уникайте сварок, вони будуть затяжними.

Терези (24.09 — 23.10)

Вас спробують задіяти у сферах, до яких ви не маєте відношення. Можливо, саме цей досвід виявиться дуже корисним. Ваші сумніви, коливання та ревнощі напевно безпідставні.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Девіз найближчого періоду: «Або ідеально, або зовсім не потрібно». Попри власний душевний дискомфорт, напевно, доведеться кинути комусь рятувальне коло. А ваш сімейний човен витримає будь-яку бурю.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Колишні позабуті контакти та випадкові знайомства напевно відіграють чималу роль. Слід звернутися до минулого, по-новому на щось подивитись, зайнятися справою душі. Вашого авторитету вистачить для «контрольного пакета» на раді.

Козоріг (22.12 — 19.01)

Можливо, опинитеся у жорстких рамках: доведеться діяти у непростих умовах на чиєсь наполегливе прохання чи навіть наказ. Але ви не станете надто на цьому концентруватися. В особистому житті напружений період.

Водолій (20.01 — 19.02)

Напевно, потягне на подвиги, чи то від нудьги, чи то від бажання перевірити власні сили. Але не поспішайте приймати кардинальні рішення — користі від цього буде нуль. На амурному фронті також — плутанина.

Риби (20.02 — 20.03)

Ваше кредо: «Все, що робиться, на краще»! Куди б зараз не направила вас доля, неодмінно знайдете свою вигоду та інтерес, тому рухайтесь за течією. Романтичним стосункам нічого не загрожує.

Про те, що чекає на знаки зодіаку у вівторок, 30 травня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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