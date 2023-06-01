Бажають більше смертей: у Повітряних силах пояснили, чому ворог атакує Київ «Іскандерами»

Останнім часом окупанти все частіше атакують Київ ракетами «Іскандер» — це вони роблять задля того, щоб завдати удару несподівано, щоб було обмаль часу для того, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО.

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі», — пояснив він, нагадавши, що саме цим озброєнням ворог може завдавати швидкі та ефективні удари. Раніше рашисти намагалися бити по Київській області ракетами С-400.

Ігнат навів наступний приклад. Припустимо, якщо крилаті ракети летять з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з «Іскандерами» мова йде про лічені хвилини.

«Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу», — вважає він.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня у Києві пролунала тривога, в різних районах було чутно вибухи через роботу ППО. Уламки збитих цілей знайшли одразу в трьох районах столиці. І хоча ППО збила усі 10 ракет, які випустила росія з ОТРК «Іскандер», без жертв не обійшлося. Зокрема, у Деснянському районі загинули троє людей. Ще 10 отримали поранення, серед них також є дитина.

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