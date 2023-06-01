Більше 400 окупантів, 14 артсистем та 10 «Іскандерів»: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста шістдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Ворог продовжує вести загарбницьку війну і застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відповідаючи на обстріли оскаженілих рашистів, авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 — по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Загалом за минулу добу ворог втратив ще 460 своїх вояк, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 7 тактичних БПЛА, 9 засобів автомобільної та 4 — спеціальної військової техніки.

Інфографіка станом на ранок 1 червня 2023 року

При цьому у Генштабі ЗСУ звертають увагу на те, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено усі 10 ракет ворога: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К».

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, ракети на Київ було випущено з північного напрямку — Брянська область рф, тож часу сховатися в укриттях було не так багато.

Саме тому в Києві не обійшлося без жертв, в тому числі — серед дітей.

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