Не просто так підіймалась на сцену: стало відомо про давню дружбу Пугачової та Макаревича

Останні роки життя в росії народна артистка Алла Пугачова через нападки путінців відсторонилася від світського життя. А в Ізраїлі ж, навпаки, щоразу привертає до себе дедалі більшу увагу, навіть коли відвідує як глядачка заходи своїх «старинних друзів», як то гурту «Машина часу».

Ось і цього разу Алла Пугачова прийшла на концерт «Машини часу», який відбувся 27 травня, практично без макіяжу й у білій оверсайз сорочці. А щоб краще бачити виступ гурту, Алла Борисівна зайняла місце у першому ряду прямо навпроти центру сцени.

Сам концерт у Кесарії вийшов просто чудовим. Зал був переповнений глядачами, всі підспівували добре відомі пісні. Атмосфера на концерті була дружня та тепла. Наприкінці концерту заграла композиція «Я сюди ще повернуся». І Андрій Макаревич запросив Аллу Пугачову на сцену. Примадонна з радістю прийняла це запрошення і, вийшовши на сцену, по-дружньому обійняла Андрія Макаревича та Олександра Кутікова.

Зал гудів оплесками та оваціями. Музиканти насолоджувалися такою увагою та вдячністю від глядачів — адже в росії їх концертна діяльність поставлена на паузу.

В інтерв'ю місцевому виданню Лайма Вайкуле розповіла, що Алла Пугачова давно товаришує з Андрієм Макаревичем, адже вони обоє стали легендами свого часу.

«Я сама просто закохана у творчість Андрія Макаревича. Його люблять усі. Приголомшливі тексти та виконання», — зазналася Лайма Вайкуле.

І з цим важко не погодитись, адже на піснях легендарного гурту «Машина Часу» виросло не одне покоління. Слова хітів завжди були наповнені змістом та розумінням тих подій, що творилися навколо.

«Змінюються епохи та правителі, а пісні Андрія Макаревича, Алли Пугачової та інших виконавців так і залишаються жити у серцях мільйонів людей. І хоч би як складно було їм в іншій країні, вони завжди залишаються вірними своїм словам і вчинкам», — резюмувала співачка.

Можливо, саме тому наступний концерт «Машини часу» відбудеться у Юрмалі.

Куди, до речі, збирається переїхати щонайменше на літо і сімейство Пугачової-Галкіна.

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