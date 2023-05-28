«Дайте людям шанс»: Галкін з коханою дружиною покидають Ізраїль

Гуморист Максим Галкін, який обожнює свою родину, у соцмережах натякнув, куди вони вирушать влітку разом з дітьми та коханою дружиною.

Зокрема, у соцмережі Галкін опублікував архівне сімейне фото з підписом: «Щороку чекаємо на поїздку до улюбленої Юрмали».

Але невідомо, чи поїхала вже зіркова пара з Ізраїлю, чи поки що тільки збирається.

Втім, читачі сторінки Максима пишуть, що дуже раді, що у Примадонни буде, нарешті, відпочинок у сімейному колі, і що вони самі також відпочивали на тому самому пляжі — і було б просто чарівно зустріти подружжя там наступного разу.

«Так би хотілося вас обійняти та висловити особисто повне прийняття вашої позиції та захоплення талантом. Ви часто відповідаєте коментаторам, тому питання з надією на відповідь», — пише одна з шанувальниць талану гумориста.

А інша прихильниця вважає, що подруга Алли Борисівни — Лайма Станіславівна, наполягатиме, щоб Галкін балотувався на посаду президента рф.

«Максиме Олександровичу! Якщо Лайма Вайкуле наполягатиме, щоб Ви після п. балотувалися в президенти — не відмовляйтеся. Вам воно не треба, та дайте людям шанс!», — вказує вона.

Звичайно, до таких добрих побажань не можна не приєднатися.

«ФАКТИ» писали також про те, як Примадонна підтримала Андрія Данилка після Євробачення, коли на нього накинулися російські тролі.

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