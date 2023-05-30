Путіністи «з'їли облизня»: Алла Пугачова оригінально відповіла хейтерам з рф

Після від'їзду Алли Пугачової в Ізраїль, хейтери на її батьківщині не можуть прожити ані дня, щоб не знайти якийсь привід для нападок на співачку.

Так, минулими вихідними 74-річна Алла Пугачова сходила на концерт гурту «Машина часу», де не лише підтримувала музикантів із зали, а й піднялася на сцену, аби вітати шанувальників. Тобто поводиться як «молода дівчинка».

Але путінці звернули увагу на те, що у співачки начебто щось з обличчям, буцімто, вона страждає від невдалої «пластики» (і це попри поважний вік Алли Борисівни).

Народна артистка не стала опускатися до відповіді хейтерам, а вирішила відреагувати ще одним фото. Його опублікував у соцмережі чоловік артистки Максим Галкін, який ненадовго повернувся додому з гастролей.

Цього разу співачка постала у кадрі у світлій перуці з трохи кучерявим волоссям і продемонструвала стриману посмішку та ямочки на щоках, показавши, що жодних порушень міміки у неї немає.

Максим не став підписувати знімок, лише поставив два сердечка, натякнувши, що коли у подружжі такі відносини, то ніякі хейтери не зможуть стати на заваді.

Підписники прийшли у захват від фото — як і сама Алла Борисівна. А хейтери-путіністи вкотре з'їли облизня за свої спроби очорнити велику артистку.

Як писали «ФАКТИ», Пугачова разом з чоловіком та дітьми збирається влітку поїхати відпочити до Юрмали. Примадонна живе своїм життям, інтересами дітей та чоловіка, а люди, які заздрять, її ніколи не цікавили.

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