Громадські та організації родини ООН допомагають українцям боротися з ВІЛ в умовах війни

З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну організації родини ООН разом з найбільшою пацієнтською організацією БО «100% Життя» реалізували масштабні гуманітарні та медичні проєкти та допомогли сотням тисяч українців. Це й продуктові набори для лікарень, геріатричних пансіонатів, шелтерів, а також дитяче харчування та допомога вразливим категоріям населення: людям, які живуть із ВІЛ, сім’ям у складних життєвих обставинах, пенсіонерам, мешканцям прифронтових та звільнених від окупантів зон, переміщеним родинам.

«Наше партнерство із БО „100% Життя“ дуже важливе для нас, адже воно посилює наші зобов’язання щодо інклюзивного і недискримінаційного відношення до людей та відповідає цілям нашої організації — змінювати й рятувати життя», — розповів голова відділу захисту World Food Programme (Всесвітньої продовольчої програми ООН) в Україні Нушик Етьємезян.

За рік повномасштабної війни UNAIDS виділила понад мільйон доларів на підтримку українців, які живуть із ВІЛ. Йдеться в тому числі й про дах над головою, закупівлю специфічного обладнання для безперебійної роботи медичних закладів, доставку ліків і таких надзвичайно необхідних на час блекаутів генераторів і пального.

«Організації системи ООН з першого дня війни розпочали надавати гуманітарну допомогу українцям, включаючи людей, які живуть із ВІЛ. Вже більше року ми працюємо спільно з регіональними відділеннями БО „100% Життя“, створюючи прихистки для внутрішньо переміщених людей з ключових груп, надаючи необхідне обладнання медичним закладам, які надають послуги з ВІЛ та підтримуючи можливості самих відділень працювати в таких надважких умовах», — розповів директор UNAIDS в Україні Роман ГайUNFPч.

Проєкт «Мобільні бригади із сексуально-репродуктивного здоров’я», який фінансується UNFPA, надав медичну допомогу 18 тисячам пацієнтів, зокрема, було протестовано на ВІЛ та інші інфекції 4 тис. пацієнтів.

«Зараз порушуються репродуктивні права та доступ до послуг багатьох жінок, також необхідно забезпечити виявлення ВІЛ серед жертв насильства. Впевнений, разом із партнерами ми можемо вирішити цю проблему, особливо з доступу до тестування та медпослуг у віддалених районах», — говорить радник з питань сексуального та репродуктивного здоров’я UNFPA Богдан Підвербецький.

Життєво необхідні гуманітарні вантажі навіть зараз доїжджають у найнедоступніші українські міста.

«Ми зараз маємо унікальний досвід для світу — навіть люди із Бахмута отримують АРВ-терапію. Все це завдяки тому, що багато партнерів змогли об’єднати зусилля та вчасно забезпечити українців із ВІЛ лікуванням, тестуванням, постконтактною та доконтактною профілактикою. Ми пишаємося такою єдністю та партнерством», — каже національний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні з питань ВІЛ та гепатитів Ігор Семененко.

Благодійна організація «100% Життя» розподіляє і контролює надання гуманітарної допомоги від агенцій ООН для людей із вразливих груп.

«Ми жодної хвилини не сумнівалися, що наші партнери з родини ООН першими прийдуть на допомогу та візьмуть максимально проактивну участь в долі України та людей, які найбільше потребують підтримки. У нас вже є плани, ресурси та рішення для всіх територій, які скоро повернуться до України», — підсумував голова Координаційної ради БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

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