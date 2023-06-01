Королівське весілля в садах палацу Захран: Кейт Міддлтон та принц Вільям неочікувано приїхали до Йорданії

Принц і принцеса Уельські прибули до Йорданії, щоб відвідати весілля принца Хусейна, сина королеви Ранії.

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Урочистості відбудуться сьогодні, 1 червня, пише Hello!

Букінгемський палац не підтвердив, що на весіллі будуть присутні члени британської королівської родини, тому приїзд Кейт Міддлтон та принца Вільяма на весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф став сюрпризом.

Майбутнє подружжя

Принц і принцеса Уельські приїхали до Йорданії без своїх трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Це перший великий міжнародний захід за участю членів інших королівських сімей, який відвідують цього року принц Вільям і Кейт Міддлтон. Інші королівські гості теж вже прибули до Йорданії, наприклад, королева Нідерландів Максима та її дочка, принцеса Катаріна, принцеса Хісако та принцеса Цугуко з Японії, кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері з Данії.

Наслідний принц Хусейн і Раджва Аль Саїф одружаться під час ісламської церемонії одруження в садах палацу Захран в Аммані, на яку запросили близько 140 гостей.

Відзначимо, що Кейт Міддлтон нині відчуває певний булінг з боку акторок Голівуду, які є подругами Меган Маркл.

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