Голлівуд проти Кейт Міддлтон: у двох фільмах поспіль подруги Меган Маркл відпускають образливі жарти на адресу принцеси Уельської

Британські ЗМІ вважають, що Голлівуд почав приховану атаку на принцесу Уельську. Одразу у двох гучних прем'єрах містяться неприємні і навіть образливі жарти зі згадкою Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма. І все вказує на те, що до цього якимось чином доклала руку Меган Маркл.

Днями відбулася прем'єра мюзиклу «Русалонька». Студія Walt Disney продовжує нову стратегію — знімати ремейки своїх знаменитих мультфільмів, перетворюючи їх на художні картини з акторами. Величезний комерційний успіх супроводжував ці фільми. Досить згадати «Красуню і чудовисько», «Аладдіна», «Короля Лева» та інші.

Настала черга і «Русалоньки». Меган Маркл не раз зізнавалася, що це її улюблений діснеївський мультфільм. У скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі вона розповіла, що дивилася його постійно, коли залишалася одна вдома після весілля з принцом Гаррі. «Русалонька» нібито рятувала її в Британії від депресії.

Ходять чутки, що герцогиня Сассекська, дізнавшись про роботу над ремейком, зустрічалася зі сценаристами. І ось цікавий результат. У сцені, коли принц Ерік вперше бачить Аріель, він намагається дізнатися її ім'я. Але незнайомка не може вимовити жодного слова. Нагадаємо, що Русалонька віддала свій голос відьмі, щоб отримати ноги замість хвоста.

Ерік починає гадати. Перше ім'я, яке називає принц, це Діана. Аріель з посмішкою негативно хитає головою. «Може, Кетрін?» — запитує принц. Русалонька жестами показує свою відразу й обурення.

Навряд чи це випадковий збіг імен — спочатку Діана, за нею Кетрін, вважають британці. Усе говорить про те, що сценаристи зробили це навмисно.

Але ще очевиднішою та неприємнішою є репліка одного з персонажів нового мінісеріалу «Цитадель», який знято стримінговою компанією Amazon Prime. Це шпигунський трилер із бюджетом 300 млн доларів. Головну жіночу роль у ньому виконала подруга Меган Маркл, зірка Боллівуду і Голлівуду Пріянка Чопра.

Пріянка Чопра та Меган Маркл

Вона давно вже живе в США, вийшла заміж за популярного співака Ніка Джонаса. Пріянка не раз публічно підтримувала Меган і звинувачувала британську королівську сім'ю в лицемірстві і навіть расизмі. Чопра була гостею на весіллі Меган і Гаррі 2018 року. Після переїзду Сассексів до Каліфорнії подруги часто зустрічаються.

Пріянка Чопра з чоловіком Ніком Джонасом

В одній зі сцен «Цитаделі» шпигуни просять боса мафії допомогти їм проникнути до кабінету головнокомандувача збройних сил Великої Британії. Він їм відповідає: «Ви б ще запитали мене, як пролізти між ніг герцогині Кембриджської!«

Нагадаємо, Кейт Міддлтон до смерті Єлизавети II носила титул герцогині Кембриджської.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, який вигляд мала ймовірна коханка принца Вільяма на коронації Чарльза ІІІ.

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