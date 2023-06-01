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Україна

Зеленський відповів, коли закінчиться війна в Україні

13:10 1 червня 2023
Переговори у Кишиневі

Український президент Володимир Зеленський, який здійснює візит до Молдови, заявив, що розпочата росією війна триватиме до перемоги України.

Про це лідер українців сказав на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, пише видання NewsMaker.

«росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала», — каже президент.

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна, глава держави сказав: «До нашої перемоги». За його словами, закінчити війну швидше могла б допомогти країна-агресорка росія — своєю капітуляцією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що не зацікавлений у зустрічі з диктатором росії владимиром путіним, однак прагнутиме зробити все, щоб російські окупанти, яких саме путін і відправив знищувати Україну, якнайшвидше залишили нашу землю.

Фото Офісу президента

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