Зустрічатися з путіним не цікаво: Зеленський про ймовірність переговорів з кремлівським диктатором

Президент України Володимир Зеленський, який не раз заявляв, що росія має програти у цій війні, підкреслив, що поки що він не зацікавлений у зустрічі з диктатором росії владимиром путіним.

Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти, яких саме путін і відправив знищувати Україну, якнайшвидше покинули нашу землю.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Він зазначив, що хоча москва говорить про нібито можливість переговорів з Києвом, у кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти росії продовжують атакувати Україну ракетами.

Відповідаючи на запитання про переговори, Зеленський сказав, що поки що йому не цікаво зустрічатися з путіним та говорити з диктатором.

Зеленський сказав: «Після повномасштабного вторгнення для мене (путін) ніхто».

Зеленський також зазначив, що Україна не має наміру воювати на території росії. Єдине бажання полягає у тому, щоб росіяни якнайшвидше припинили війну та залишили територію України.

«Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити… Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в росії. Я не хочу воювати на території росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все», — висловився Зеленський з приводу мирних переговорів.

Говорячи про ризик нового можливого масштабного наступу росії на Україну, президент зазначив, що росія втрачає тисячі військових, але не готова зупинятися.

«Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати… На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це начхати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо своїх людей. У нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили та підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто продовжують кидати їх, і кидати їх, і кидати їх», — зазначив Зеленський.

Зеленський подякував за танки, які надасть Захід, але попередив, що їхня кількість та час доставки Україні є «критичними». Президент наголосив, що Україні дуже важливо мати оборонну силу.

Раніше, коментуючи можливість проведення мирних переговорів між Україною та рф, президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, з ким він має сідати за стіл переговорів і не впевнений, що лідер росії володимир путін взагалі живий.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що зараз для ЗСУ пріоритетом має бути руйнація сухопутного коридору до окупованого Криму. Це дозволить українським військовим наступати та прискорить перемогу Києва.

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