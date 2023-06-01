Самогубство курсанта: у Хмельницькому застрелився 19-річний юнак

У Хмельницькому, у приміщенні Національної академії Державної прикордонної служби, курсант здійснив самогубство.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

Повідомлення про самогубство надійшло до поліції близько п'ятої ранку.

«В приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19-річний курсант залишив передсмертне повідомлення.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням мотивів вчинку й обставин події.

Хлопець був родом з Хмельниччини. Його позитивно характеризували як військовослужбовця, і дуже позитивно характеризувалася його сім’я. Навчався він добре. Його старший брат теж випускник цієї академії. Зараз він проходить службу в одному зі спецпідрозділів Державної прикордонної служби. Про це розповів речник академії Іван Галкін, передає «Кореспондент».

Місцеве хмельницьке видання з посиланням на власні джерела пише, що загиблий родом з села Хмельницького району. Нібито напередодні мав конфлікт з батьком.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вдень в Одесі поблизу Київського ринку сталася стрілянина. Було вбито чоловіка та жінку. Повідомлялось, що стався конфлікт між родичами.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram