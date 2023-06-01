Стрілянина в Одесі: є загиблі та поранений

В Одесі сьогодні вдень внаслідок стрілянини загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста надійшло на спецлінію «102» близько п’ятнадцятої години.

Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW.

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Наразі поліція оглядає місця події. Повні обставини встановлюються.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне вбивство».

За даними місцевого видання «Думская», стрілянина сталася поблизу Київського ринку.

Крім того, під Одесою чоловік позбавив життя свого гостя.

Раніше «ФАКТИ» писали про стрілянину у дворі київської багатоповерхівки, яка сталася через «неправильне паркування».

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