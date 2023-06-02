Мирон Маркевич у свої 72 став головним тренером клубу з багатою історією

Колишній головний тренер збірної України 72-річний Мирон Маркевич, який свого часу потрапив під обстріл окупантів під Мар'їнкою, перервав творчу відпустку та став головним тренером львівських «Карпат», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». На цій посаді знаменитий фахівець, який став найбільш віковим наставником в історії Професіональної футбольної ліги, замінив Андрія Тлумака, котрий не зміг вивести команду з першої ліги до УПЛ (5-е місце).

Нагадаємо, що Мирон Богданович раніше вже чотири рази працював з «Карпатами» (в 1992--1995, 1996--1999, 2001--2002 і 2003--2004 роках), вивівши у 1993-му та 1995-му команду у фінал Кубка України та вигравши 1998-го з львів'янами бронзові медалі чемпіонату України.

На чолі «Металіста» фахівець брав «срібло» української ліги та п'ять разів — «бронзу», а з «Дніпром» грав у фіналі Ліги Європи.

З лютого по серпень 2010 року Маркевич очолював національну збірну України, а з 2016-го по 2021 рік Мирон Богданович працював головою комітету національних збірних УАФ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний клуб «Львів» розпрощався з тренером-іноземцем.

Фото ФК «Карпати»

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