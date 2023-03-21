Команда-аутсайдер української прем'єр-ліги вигнала тренера-іноземця

Слідом за львівським «Рухом», який оголосив про розлучення з головним тренером Леонідом Кучуком, ще один клуб української прем'єр-ліги вирішив не продовжувати роботу з наставником із білорусі.

ФК «Львів», який у більшості зіграв унічию з «Кривбасом» у 18-му турі УПЛ, повідомив на своєму офіційному сайті про звільнення Олега Дулуба з посади головного тренера. Разом із білоруським фахівцем клуб залишить і його помічник Олександр Грановський.

Зазначимо, що 57-річний Дулуб очолював «міщан» із вересня 2021-го (раніше фахівець також працював в Україні з «Карпатами» та «Чорноморцем»), коли змінив на тренерській посаді Анатолія Безсмертного. Нинішнього сезону львів'яни займають останній рядок у турнірній таблиці, набравши 13 очок після 17 зіграних матчів (3 перемоги, 4 нічиї, 10 поразок) та відстаючи від «рятівного» 12 місця на п'ять балів.

Зазначимо, що того ж дня львів'яни оголосили про наступника Дулуба. Ним став Анатолій Безсмертний, який знову очолив «городян» через півтора роки, а допомагатиме йому Роман Пахолюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Львів» виграв битву аутсайдерів чемпіонату України.

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