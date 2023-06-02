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Помер зірка «Піратів Карибського моря» та «Людей у чорному»

10:21 2 червня 2023
Актор Серхіо Кальдерон

У середу, 31 травня, в одній із лікарень Лос-Анджелеса помер популярний голлівудський актор Серхіо Кальдерон. Сім'я 77-річного мексиканця заявила, що смерть настала з природних причин. Кальдерон за свою багаторічну кар'єру знявся більш ніж у 40 голлівудських фільмах.

Серхіо, за його власним зізнанням, любив грати лиходіїв. Йому вдавалися ролі другого плану. З Кальдероном із задоволенням працювали відомі режисери Гор Вербінскі, Баррі Зонненфельд, Серджо Леоне.

Багато глядачів запам'ятали Серхіо як капітана Вільянуеву в третій частині «Піратів Карибського моря». Джонні Депп був у захваті від гри свого партнера.

Шанувальники культової фантастичної комедії «Люди в чорному» напевно пам'ятають епізод, у якому Кальдерон грає мексиканського нелегала — насправді інопланетянина.

У недавньому інтерв'ю газеті The Los Angeles Times актор сказав: «Мені подобається грати таких персонажів, тому що люди мене справді ненавидять. Вони кажуть мені на вулицях, як сильно вони мене ненавидять. А для мене це мій успіх. Їхні слова означають, що моя гра переконала їх».

«Якщо я можу змусити людей плакати і сміятися, то, можливо, я і справді хороший актор», — додав Серхіо Кальдерон.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть Майкла Лернера, зірки фільмів «Годзілла» і «Бартон Фінк».

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