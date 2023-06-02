Вимушеним переселенцям розповіли, як звільнитися з попереднього місця роботи та отримати статус безробітного

Щоб отримати статус безробітного, людина має звільнитися з попереднього місця роботи та зареєструватися у центрі зайнятості. Втім, якщо внутрішньо переміщена особа не мала можливості припинити трудовий договір за попереднім місцем проживання, вона може зробити це в односторонньому порядку.

Про те, як це можна зробити, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Насамперед необхідно подати до центру зайнятості за місцем проживання чи перебування заяву на ім’я роботодавця. Датою припинення трудового договору є наступний день після подання такої заяви.

У свою чергу центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця — будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними. Якщо у переселенця не розірваний трудовий договір з роботодавцем, який перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації. Після чого протягом 7 календарних днів даний орган повідомляє роботодавця.

Також центр зайнятості відправляє відповідну інформацію у територіальні органи Пенсійного фонду України та Державної податкової служби.

«Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без додаткових вимог. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомога з безробіття призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття», — йдеться у повідомленні.

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Фото Pixabay

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