Чотирьох людей затримано у справі про закрите бомбосховище у Києві, — прокуратура

Після відкриття кримінального провадження щодо загибелі людей біля зачиненого бомбосховища в столичній поліклініці під час ракетного удару, в Києві було затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, йдеться про першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю — за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі.

За даними видання «Цензор.нет», мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну з пропозицією щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що відбулися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 1 червня.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня через падіння уламків в Києві загинули троє людей, у тому числі й 9-річна дівчинка.

Фото поліції

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