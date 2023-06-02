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Суспільство та люди

Понад 10 тисяч дітей, які постраждали внаслідок війни, отримали іграшки від «Фундації Течія»

13:42 2 червня 2023
Понад 10 тисяч дітей, які постраждали внаслідок війни, отримали іграшки від «Фундації Течія»

Плюшеві фігурки героїв популярної відеогри дісталися дітлахам, які постраждали під час вторгнення росії, дітям-сиротам та дітям з інвалідністю у різних куточках України. Ринкова вартість іграшок — понад 10 млн грн.

Всього подарували 10 344 іграшки з колекції MORTAL KOMBAT. Їх розробили і виготовили за офіційною ліцензією на українській фабриці WP Merchandise! Тисячі плюшевих героїв гри тепер мають нових власників у різних регіонах України, повідомляє сайт ГО «Фундація Течія».

Іграшки передали благодійним та громадським організаціям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з родин ВПО та тими, хто втратив батьків на війні. Також їх отримали родини, які виховують дитину з інвалідністю, та сім’ї, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. Іграшки, які передала «Фундація Течія», є безпечними, екологічними і відповідають європейським сертифікатам якості.

«У жорсткі часи ми хочемо додати дітям трохи м'якої підтримки. Сподіваємося, що іграшки емоційно допоможуть маленьким українцям долати величезні виклики війни», — зазначила голова правління ГО «Фундація Течія» Юна Чейс.

Нагадаємо, у лютому «Фундація Течія» передала ліцензійного плюшевого Пса Патрона дітям з Київської області, які постраждали внаслідок війни. Іграшку розробила і пошила українська компанія WP Merchandise!, що входить до холдингу TECHIIA.

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