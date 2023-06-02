«Холостяк» Іраклі Макацарія став батьком

2 червня 2023 року головний герой шостого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше став батьком. 21-річна дружина Іраклі Ліза Чічуа народила хлопчика. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, виклавши відео з лікарні.

Іраклі не стримував сліз щастя. Фото з Instagram

Біля входу до пологового будинку щасливого батька вітали мати, батько та сестра Макацарії. Видно було, що Іраклі не стримує сліз. Відомо, що дитину назвали Giorgi (Гіоргі).

Нагадаємо, роман між переможницею «Холостяка» та Іраклі тривав лише кілька місяців. Макацарія довго приховував своє особисте життя і розкрив роман з Лізою тільки у 2021 році. У липні 2022 року пара відгуляла гучне весілля і до останнього приховувала, що чекає на народження дитини.

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