На сцені разом із дочкою: Бейонсе виступила з 11-річною Блу Айві у Парижі

Бейонсе пишається своєю донькою після того, як Блу Айві приєдналася до неї на сцені в Парижі під час презентації туру «Ренесанс». 11-річна дівчинка виступала разом з іншими танцюристами. Бейонсе поділилася своїм хвилюванням у соціальних мережах, опублікувавши кілька фотографій і відео в Instagram: «Мій прекрасний первісток, — підписала вона пост. - Я так пишаюся і вдячна бути твоєю мамою. Ти приносиш нам стільки радості, моє солодке янголятко».

«Привітайте Блу», — звернулася вдягнена в дуже яскраве вбрання Бейонсе до всіх присутніх у залі. Люди були в захваті від виступу Бейонсе, захоплювалися обома представницями сім'ї Ноулз-Картер (справжнє ім’я Бейонсе) і засипали їх чудовими коментарями: «Королеви народжують королев!»

Один шанувальник написав: «Тепер це турне Блу». Інший фанат відзначив мужність, яку потрібно було проявити, щоб приєднатися до своєї матері на сцені, і назвав її «хороброю».

Багато хто жартував про те, що буде, коли вона повернеться додому після цього неймовірного досвіду: «Уявіть, що ви повертаєтеся до школи восени, а вчитель запитує вас, що ви робили влітку, і ви показуєте йому це», а ще один додав: «Літній табір запалений для Блу!«

Раніше «ФАКТИ» писали, що чоловік Бейонсе Джей-Зі став найбагатшим музикантом у світі.

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