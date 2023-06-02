На Закарпатті керівництво ДП «Ліси України» стягнуло поліцію і спецпризначенців, щоб силою захопити Рахівський лісгосп, -ЗМІ

На Закарпатті Департамент безпеки ДП «Ліси України» разом з сотнею правоохоронців та спецпризначенців намагається силовим шляхом захопити філію «Рахівське лісове дослідне господарство», щоб призначити на посаду директора лісгоспу Сороку В.В. попри категоричну незгоду усього трудового колективу лісгоспу та громадськості району зі звільненням директора підприємства Василя Шемоти. Про це йдеться в повідомленні Рахівської міської ради.

За інформацією працівників підприємства, спецпризначенців, які силою намагаються проникнути до будівель філії очолює заступник начальника УВС Приходько О.О. та директор Департаменту безпеки ДП «Ліси України» Івінків А.В.

Як заявляють в трудовому колективі лісгоспу, Іванків є фігурантом кримінального провадження щодо вивезення електронних сигарет. Крім того, працівники стверджують, що Департамент безпеки ДП «Ліси України», проводячи перевірку філії, «почали чинити тиск та погрожувати лісничим і працівникам філії порушити кримінальні справи проти них через їхній спротив та не згоду з кулуарними домовленостями департаменту безпеки спільно з ДП «Ліси України».

Таож в лісгоспі заявляють, що поліцейських для силового захоплення підприємства стягнули зі всієї області. «Керівництво Карпатського офісу не шкодує державних коштів та власного ресурсу для втілення в життя своїх брудних планів! За що гинуть українські воїни?», — обурюються члени трудового колективу. Вони також заявляють, що готові і далі відстоювати свою позицію.

Нагадаємо, працівники Рахівського лісового дослідного господарства, що на Закарпатті, вважають рішення ДСЛГ «Ліси України» про звільнення директора філії «Рахівське ЛДГ» Василя Шемоти безпідставним та протиправним і вимагають його скасування.

Вимоги трудового колективу лісгоспу залишити на посаді Василя Шемоту підтримали депутати Рахівської міської ради та Богданської селищної ради. Відповідне рішення депутати ухвалили 4 квітня та 4 травня, і звернулися з відповідними рекомендаціями до керівництва ДСЛГ «Ліси України».

Крім того, 5 травня відбулася зустріч представників трудового колективу з керівником Рахівської районної військової адміністрації Владиславом Кичем, головою Рахівської міської ради, депутатами територіальних громад району та представниками «Асоціації деревообробників». Як зазначили в Рахівському ЛДГ, «місцева влада, підприємці деревообробної галузі та колектив висловили свою підтримку директору філії Василю Шемоті» та оцінили його роботу як ефективну.

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