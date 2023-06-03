Потрібно мати посвідчення: адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2023 році

Як відомо, в Україні під час режиму воєнного стану та загальної мобілізації можуть бути призвані на війну чоловіки від 25 до 60 років.

Законом визначено перелік осіб, які на період воєнного стану мають відстрочку від мобілізації.

Зокрема, йдеться про багатодітних батьків.



Багатодітна сім'я — це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Крім того, родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя (батько чи мати).

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації, передає сайт Факти ICTV.

Але вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням.

Що стосується змін у 2023 році, то адвокатка зазначає, що жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків у 2023 році до ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не вносилися.

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із законом України «Про охорону дитинства», є відповідне посвідчення.

Його можна отримати у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій; виконкомах міськрад, ЦНАПах.

Крім того, на відстрочку від мобілізації також мають право:

- заброньовані на підприємствах, організаціях чи установах;

- особи, чиї близькі родичі мають І та II групу інвалідності;

- опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;

- працівники та службовці ЗС України, Нацполіції, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ;

- студенти денної та дуальної форми навчання.

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