В Україні знизили вік призову і прийняли низку важливих для армії законів

Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ в цілому підтримали 304 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Урядовий законопроект № 9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

Ця ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами.

«У разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу (1−3 роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу», — йдеться в документі.

Водночас, перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років та необхідність щорічного їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів (обстежень) призводить до значних фінансово-матеріальних витрат.

Також скасовано призов на строкову службу. Адже під час проведення в Україні загальної мобілізації комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок військовозобов'язаних та резервістів.

Крім того, на засіданні 30 травня Рада ухвалила (поки що — у першому читанні) законопроект про доплати та відпустки військовим. Питанням про виплати буде займатися уряд.

«Чому за основу? Ну тому, що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат», — пояснив Ярослав Железняк.

Законопроект № 9342 був поданий лише 29 травня великою групою депутатів на чолі з керівником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Основним сенсом проекту є зобов'язання Кабінету міністрів встановлювати порядок доплат військовим у визначених Радою межах.

Зокрема, пропонується передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди в порядку, розмірі (від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових завдань) та на умовах, встановленому Кабінетом міністрів України.

В тому числі:

військовослужбовцям строкової військової служби — 6 000 гривень;

військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою військово-лікарською комісією — 6 000 гривень;

курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки — 2 350 гривень.

Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день — 10 календарних днів).

Відповідно до законів № 9260 та № 9259 загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено до 18 серпня. Крім того, до законодавства внесено зміни щодо військового обліку та оповіщення громадян.

Ведення військового обліку покладено на різні органи, включаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Службу безпеки України, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, місцеві органи самоврядування, дипломатичні установи за кордоном. Також керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані займатися обліком.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кого з чоловіків можуть призвати влітку 2023 року в рамках загальної мобілізації. Також варто нагадати, що з 1 червня в Україні набувають чинності суворіші правила мобілізації, які стосуються отримання повісток та призову на військову службу. Навіть ті, кого у мирний час визнано обмежено придатними до служби, підлягають мобілізації.

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