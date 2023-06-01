Мобілізація в Україні: що робити, якщо відправили на фронт без підготовки або спорядження

Після внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щодо зниження граничного віку перебування на військовому обліку, під мобілізацію підпадають чоловіки віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

Мобілізовані без військового досвіду повинні проходити навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр проходити перепідготовку для офіцерів.

Якщо мобілізованого відправляють на фронт без підготовки або не надають необхідного забезпечення, йому необхідно подавати відповідні рапорти або скаржитись у міноборони.

Про це NV розповіли юристи Василь Кісіль і партнери.



Юристи нагадали, що мобілізовані без досвіду військової служби направляються на навчальні збори із загальновійськової підготовки. Вона проводиться у навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або військових частинах територіальної оборони.

Згідно із законом, максимальна тривалість таких зборів — до 3 місяців. Водночас не встановлено мінімальних строків підготовки.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, строк підготовки мобілізованих триває не менше 1 місяця.

Кожен військовослужбовець повинен бути забезпечений бойовим єдиним комплектом (БЄК), що включає головні убори, верхній одяг, білизну та взуття.

Окрім одягу, для виконання завдань у районі ведення бойових дій військовослужбовцю обов’язково видаються такі засоби індивідуального захисту: бойовий балістичний шолом, чохол для бойового балістичного шолома, модульний бронежилет, чохол для модульного бронежилета, захисні балістичні окуляри.

На період проведення бойових дій військовослужбовці також повинні забезпечуватись бойовим спеціальним комплектом (БСК).

До спеціального спорядження належать, зокрема, маска, балаклава, маскувальні костюми.

До спеціального спорядження належать:

- окуляри-маска захисні балістичні;

- захисні рукавички;

- тактичні бойові наколінники і налокітники;

- спеціальні навушники;

- тактичний захисний розвантажувальний ремінь;

- медична сумка-укладка і медичний рюкзак;

- бойові сумки-підсумки і бойовий рюкзак;

- гідросистема для питної води і чохол до неї;

- кобура пістолетна універсальна;

- ніж, ліхтарик, карабін з муфтою.

Речове майно видається після прибуття військовослужбовців до місця служби і зарахування до списків в/ч. За речове забезпечення військовослужбовців відповідають командири в/ч.

У разі відправлення на передову без належної підготовки або без належного речового забезпечення необхідно скласти рапорт у двох примірниках й подайте його прямому командиру військовослужбовця.

Також можна паралельно звернутись на гарячу лінію Міноборони (0−800−500−442).

При поданні рапорту попросити командира, який його приймає, поставити на 2-ій копії рапорту відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис. Це буде підтвердження прийняття рапорту і надасть змогу оскаржувати тривалу бездіяльність чи незаконні рішення.

Якщо рапорт залишився без реагування, можна подати скаргу на бездіяльність командира на гарячу лінію Міноборони (0−800−500−442), до вищого командира або до головного органу військового управління. Якщо це не спрацювало, можна звернутись за оскарженням бездіяльності до адміністративного суду.

Раніше юристи роз'яснили, чому «білий квиток» не завжди звільняє від мобілізації.

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