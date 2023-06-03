Зірковий футболіст купив за 23 млн євро «найдорожчий автомобіль у світі» (фото)

Аргентинський футболіст Мауро Ікарді, дружина якого (і заразом агент) Ванда Нара публічно звинуватила у зраді, порадував себе любимого дорогою покупкою.

Форвард французького ПСЖ, що останній сезон виступав на правах оренди в Туреччині за «Галатасарай», придбав елітний автомобіль Rolls Royce Boat Tail, який по праву називають найдорожчим автомобілем у світі, вартістю понад 23 млн євро. Звичайно, Мауро не міг не похвалитися обновкою в автопарку, опублікувавши фото на своїй сторінці в Instagram.

Унікальність суперкара в тому, що він складається з 1813 ексклюзивних деталей. Шкіряний салон обладнаний портативною кухнею, вбудованим холодильником, дерев'яними вставками та дрібницями з нержавіючої сталі. У світі існує лише три такі автомобілі, але всі вони не схожі один на одного завдяки набору унікальних деталей для кожного.

Зазначимо, що Ікарді за підсумками сезону-2022/2023 став із «Галатасараєм» чемпіоном Туреччини, забивши у 25 матчах у всіх турнірах 22 м'ячі. За сезон, проведений у Стамбулі, аргентинець заробив 750 тисяч євро від «Галатасараю» та 6 млн у європейській валюті, які йому виплатив ПСЖ відповідно до контракту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Іспанії розбили спорткар Криштіану Роналду за 2 млн доларів.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram