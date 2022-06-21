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Спорт

В Іспанії розбили спорткар Криштіану Роналду за 2 млн доларів: фото з місця ДТП

8:39 22 червня 2022
Криштіану Роналду та Bugatti Veyron

Неприємна історія сталася з п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, який будує розкішний сімейний маєток на батьківщині, під час відпочинку, який португалець проводить на іспанській Майорці.

Як повідомляє видання Daily Mail, вранці футболіст у супроводі охоронців виїхав із вілли, щоб провести день із сім'єю. Пересуваючись невеликою колоною, одна з машин раптово з'їхала з дороги та врізалася в кам'яну стіну. За іронією долі, автомобілем виявився один із найдорожчих спорткарів у колекції Роналду — Bugatti Veyron вартістю понад 2 млн доларів.

Місце аварії

За інформацією джерела, охоронець, який перебував за кермом (сам португалець із нареченою Джорджиною Родрігес та дітьми в цей момент перебував в іншій машині), в аварії не постраждав. Після потрапляння в ДТП водій (передбачається, що ним був один із братів-близнюків Рамалейро — солдат елітного підрозділу спецназу, що служили в Афганістані, яких футболіст найняв для особистої охорони після переходу до «МЮ») самостійно вийшов із пошкодженої машини, пересів до іншої — та поїхав. Автомобіль же після прибуття поліції був накритий синім брезентом та відвезений на евакуаторі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українській чемпіонці світу Ганні Касьяновій розбили автомобіль.

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