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Називав себе «військкомом» й виманював хабарі: в Одесі арештували командира відділення

18:16 8 травня 2023
затримання

В Одесі, яка сьогодні потрапила під ракетну атаку росіян, взято під варту командира відділення, який видавав себе за очільника Територіального центру комплектації та соціальної підтримки ТЦК та СП).

Військовий за хабарі готував документи для «ухилянтів» для перетину державного кордону.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Південного регіону, військовослужбовець, видаючи себе за посадову особу одного з районних ТЦК та СП в Одеській області, одержав 2500 доларів США.

Такі кошти він отримав за сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів для перетину державного кордону.

Після передавання документів й одержання хабаря, військовослужбовця затримали правоохоронці.

Наразі затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 гривень.

Крім того, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше затримали закарпатського прикордонника, який також налагодив бізнес на «ухилянтах».

Як повідомляли «ФАКТИ», контррозвідка СБУ викрила провідника потяга, який за хабарі вивозив «ухилянтів» до країн Євросоюзу у вентиляційній системі свого купе.

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