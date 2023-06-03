Зосередьтесь на питаннях грошей та власності: фінансовий гороскоп на червень від Марини Скаді

Червень — сприятливий місяць для фінансової сфери, розвитку бізнесу, початку нового витка у професійному житті, вважає астрологиня Марина Скаді.

«Передусім від перших днів місяця варто зосередитися на питаннях, пов'язаних із грошима та власністю. Після дня Літнього Сонцестояння 21 червня проєкти отримають новий темп», — рекомендує фахівець.

Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на червень публікує сайт «1+1».

Овен

В першій половині місяця підвищеної уваги можуть потребувати питання фінансового плану. Багатьом підприємцям доведеться переглянути бюджет, оскільки вкладення у справу можуть перевищити ліміт. Проте активне спілкування допоможе знайти надійних партнерів, і тим самим — закласти фундамент для нових дуже вигідних проєктів.

Телець

Від вашої соціальної активності залежатиме не лише кар'єра, а й фінансове становище. Очікується біганина державними інстанціями та конторами, яка здатна виснажити морально. Але й тут є свої плюси — документи буде підписано, а гроші надійдуть на рахунок вчасно. Ще однією проблемою червня можуть стати стосунки з кимось із підлеглих, які можуть «саботувати» виконання ваших вказівок.

Близнюки

Будьте обережні у фінансових операціях, не робіть необдуманих витрат, остерігайтеся сумнівних пропозицій. Можливі серйозні конфлікти з далекими родичами через спадок чи фінансові питання. Проте ваш енергетичний потенціал буде на висоті, а саме від нього залежить можливість заробляти. Будьте обережні за кермом і на дорогах, не ризикуйте марно.

Рак

Відновлюйте свої сили — вони вам знадобляться, оскільки попереду дуже насичений професійний цикл. У першій половині червня покращити самопочуття допоможуть лікувальний масаж, басейн, спа-процедури, йога. У другій половині місяця ви будете зайняті копіткою роботою з документами та наведенням ладу у проєктах. Підприємці зможуть підвищити прибутковість компанії, але для цього доведеться піти на невеликий ризик і взяти кредит або ж попросити в борг у друзів.

Лев

Не втрачайте жодної пропозиції, яка обіцяє додатковий заробіток. Вдалими будуть проєкти, пов'язані з інтернетом та цифровими технологіями. Роботу варто змінювати лише в тому разі, якщо надійшла вигідніша пропозиція. У фінансовому плані період буде відносно стабільним, проте бажаного рівня надходжень очікувати наразі не доводиться. А ще попсують нерви фінансові конфлікти з ріднею.

Діва

Для того, щоб досягти бажаного рівня фінансового комфорту, доведеться серйозно попрацювати. Цього місяція можлива несподівана зміна не лише місця роботи, а й напрямку діяльності, для чого доведеться навчатися новому і освоювати цифрові технології. На бізнесменів чекає каскад вдалих угод, наймані ж співробітники відчують гострий напад бажання звільнитися, але з цим потрібно зачекати, принаймні до липня.

Терези

Передчуття позитивних змін не залишає вас останнім часом. І справді, незабаром ви отримаєте вигідні пропозиції, які збільшать ваші прибутки в рази. Однак наберіться терпіння — це станеться не раніше останніх чисел місяця. Можливе отримання винагороди за додаткову роботу, вам можуть повернути старий борг. Майте терпіння, бережіть свої психічні й фізичні ресурси. Може підвести нервова система, що загрожує й іншими проблемами.

Скорпіон

Зробіть в роботі тимчасову паузу для переосмислення своїх здібностей. Зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. Підприємці будуть змушені зайнятися податковими деклараціями, рекомендується обережно заповнювати папери, перевіряючи всі пункти. У третій декаді місяця з'являється багато роботи, але вам все буде до снаги!

Стрілець

Настала світла смуга, але це не означає, що можна розслабитися і скласти руки — йдіть уперед, проявляйте ініціативу — і зірки підтримають у всьому! Для підтримки стабільних доходів вам доведеться старанно працювати, не відволікаючись на романтичні літні вечори. Ведіть здоровий спосіб життя, відмовтеся від поганих звичок і взагалі, якнайбільше відпочивайте. Саме це допоможе зберегти свої особисті ресурси, а отже, ви будете в змозі працювати й заробляти.

Козоріг

Практично жодних перешкод немає, вас підтримують, ви затребувані й шановані серед колег. Можлива поїздка, яка складеться дуже вдало та дозволить просунути справи вперед. Ймовірно поява нових друзів, однодумців і впливових покровителів. Крім цього, реальним є і відновлення старих зв'язків. Завдяки численним покровителям ви зможете реалізувати свої далекосяжні плани, а в деяких випадках навіть подумати про переїзд або придбання нерухомості в далеких країнах.

Водолій

Розташування зірок у червні для вас, як ніколи, вдале. Головним завданням і справжнім успіхом цього місяця стане розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн. Найманим працівникам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив в офісі. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, ви заслужили на повноцінний відпочинок. Підприємці замисляться про реорганізацію свого бізнесу та розширення штату співробітників.

Риби

Настав успішний період для розширення бізнесу, запуску власного проєкту. Грошей стає більше, і крім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, отримання кредиту. Можливі вдалі угоди з нерухомістю, якщо вони були заплановані ще торік. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але краще цю витівку відкласти до кінця місяця. Закордонні відрядження або просто поїздки за кордон відкриють нові перспективи у професійній сфері.

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