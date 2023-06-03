НЛО існують: у НАСА вперше визнали, що деякі об'єкти та явища можуть мати позаземне походження

Рівно рік тому, у червні 2022 року, американська космічна агенція НАСА створила нову спеціальну групу, якій було доручено займатися дослідженням невідомих аномальних об'єктів чи явищ. Раніше їх називали непізнаними літаючими об'єктами — НЛО (UFO англійською). Нагадаємо існування НЛО та інопланетян допускали як експрезидент США Барак Обама, так і колишній директор ЦРУ Джон Бреннан.

Нова назва відображає зміну підходу НАСА, а також розширення кордонів досліджень. Спецгрупа займається вивченням не тільки об'єктів, а й явищ, які не можна пояснити науковими методами і які були зафіксовані у небі, під водою чи космосі. Все це називається тепер непізнаними повітряними явищами (Unidentified Aerial Phenomena або UAP).

І ось спецгрупа вперше звітувала про виконану за рік роботу. Засідання було відкритим, велася пряма трансляція в інтернеті.

«Кожен місяць до нас надходять відомості про 50−100 загадкових на перший погляд явищ», — заявив Шон Кіркпатрік, директор Управління з розв'язання аномалій у всіх галузях (AARO) Міністерства оборони США. За його словами, група вивчила понад 800 повідомлень про UAP.

Спочатку члени групи, як і раніше, намагалися переконати всіх, хто стежив за перебігом засідання, у тому, що всі ці повідомлення та звіти виявилися на перевірку нісенітницею. Наприклад, показали відео, яке зняв американський військовий льотчик у небі над західним узбережжям США. На записі чітко видно яскраві світлові точки, що рухаються по небу. Виявилося, що пасажирський лайнер летить у напрямку великого аеропорту.

Голова спецгрупи Девід Спергель навів інший випадок. Вчені в Австралії зареєстрували серію загадкових радіохвиль.

«У цих хвиль справді була дивна структура. Люди не могли зрозуміти, що відбувається. А потім вони помітили, що основні спалахи припадають на час обідньої перерви», — повідомив Спергель. Прилади вчених уловлювали «сигнали» від мікрохвильової печі, в якій люди в обсерваторії розігрівали собі їжу.

Ще одним анекдотом із життя поділився відомий американський астронавт Скотт Келлі. Його другий пілот під час польоту несподівано заявив: «Ми щойно пролетіли повз НЛО!»

«Я нічого такого не помітив. Ми розвернулися, щоб подивитися, що це таке. Виявилося, що це була повітряна куля у вигляді Барта Сімпсона!» — Заявив Келлі.

Проте жарти закінчилися, коли членів спецгрупи прямо запитали, чи всі повідомлення про UAP мали такий анекдотичний характер. Кіркпатрику та Спергелю довелося визнати, що від 2% до 5% випадків «можливо, справді є аномалією». Вони не виключають ймовірності того, що ці об'єкти та явища мають позаземне походження.

Члени спецгрупи наголосили, що протягом десятиліть НАСА у питанні вивчення НЛО займалося виключно їх викриттям. Тепер вони докорінно змінили підхід. І більше жодних таємниць не буде.

«Агентство прагне відкритості. Ось чому сьогодні ми знаходимося тут і ведемо трансляцію у прямому ефірі», — заявив ще один представник НАСА Ден Еванс.

Нагадаємо, загадкове явище зовсім недавно спостерігалося і в небі над Києвом. Увечері 19 квітня 2023 року столичні жителі побачили дуже яскравий спалах. У науковій спільноті думки розділилися: одні вважають, що це був болід, інші, що сталася «високоенергетична акустична подія».

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