«Брат лежить у сирій землі, а його кривдники ходять і сміються»: на Київщині після страшного побиття помер хлопець

Днями у Білій Церкві, що на Київщині, поховали 24-річного місцевого жителя Ігоря Гейленка. І загинув він не від рук рашистів . За словами рідних, хлопця просто так на алеї побила компанія молодиків. Коли ж потерпілий потрапив до лікарні, в нього діагностували внутрішньомозкову гематому. Хірурги провели трепанацію черепа і виконали надзвичайно складну операцію. Три дні хлопець провів у комі, але врятувати його медикам так і не вдалось. Тепер сім'я загиблого побоюється, що причетні до побиття не понесуть покарання, адже вони всіляко заперечують провину й жодному з них ще не оголосили про підозру.

«Не уявляю, як жити без нього»

— Ігор був спокійним та товариським, — розповіла «ФАКТАМ» сестра загиблого Валентина. — Навіть не уявляю, як жити без нього. В мене двоє малих дітей, чоловік на війні, й брат був моєю підтримкою та опорою, допомагав мамі біля будинку. Його кривдники ходять вулицею й сміються, а мій брат лежить у сирій землі й ніколи не стане на весільний рушник, не стане татом, як він мріяв. Останні роки брат мешкав окремо зі своєю дівчиною на масиві Леваневського. Займався виробництвом стелажів.

14 травня ми з братом відсвяткували день народження — нам виповнилось по 24 роки, адже ми двійнята. Наступного дня він повертався з роботи, купив собі пива і рухався алеєю до свого будинку. Дорогою підійшов привітатись до однієї з компаній. Скоріш за все, Ігор когось там знав. Що сталось далі — невідомо. Але, як встиг розповісти брат, його почали незрозуміло за що лупцювати кулаками та ногами… Хтось з перехожих побачив це все і викликав поліцію. Всіх порозганяли.

"14 травня ми з братом відсвяткували день народження – нам виповнилось по 24 роки, адже ми двійнята", - каже Валентина

— Коли брат прийшов додому, його дівчина була шокована, — продовжує Валентина. - Бо після побиття його роздягнули, залишивши в одних трусах та шкарпетках, одяг покрали. Телефон і кошти теж забрали. Його обличчя було синім. Весь тиждень Ігор не ходив на роботу, став скаржитись на постійні болі в голові, він не хотів їсти, не спав. Проте думав, що варто почекати кілька днів і все мине. Між іншим, брат встиг написати заяву до поліції, де описав подробиці інциденту.

26 травня ввечері Ігор біля під'їзду втратив свідомість. Мимо йшов наш родич і, поки їхали медики, він був поруч з братом, весь цей час тримав його. В Ігоря запав язик… У кареті швидкої допомоги лікарі повідомили, що брат у комі, його треба негайно госпіталізувати. Йому зробили МРТ головного мозку, де й знайшли велику гематому. Сказали, що без оперативного втручання не обійтись. Ми вірили у диво, дали згоду, але із коми Ігор так і не вийшов… Лікарі потім сказали, що шансів вижити у нього було 10 процентів.

"Після побиття обличчя Ігоря було синім, - каже сестра. - Він скаржився на постійний біль в голові, але сподівався, що скоро все мине"

«Такі важкі травми не могла нанести одна людина»

Щодо причетних до побиття Ігоря Гейленка, то поки що у рідних мало інформації про них, адже раніше про даних осіб вони не чули.

— З одним із них — 25-річним Максимом — я спілкувалась після того, як побили брата, — розповідає співрозмовниця. - Він став звинувачувати, що це мій Ігор був п’яний і винен у всьому. Й, за його словами, «отримав по заслузі». Ходять чутки, що цей хлопець вже пропонував чималі гроші, щоб підкупити свідків, які б заявили, що бійки не було, лише словесний конфлікт.

Коли дівчина брата пробувала розпитати Максима про причину побиття, той став погрожувати, що нею те ж саме зробить, якщо буде боротись за справедливість. Знаю, що всіх тих молодиків вже опитали, але у слідчих більше запитань саме до Максима. Я з цим не погоджуюсь, впевнена, що били всі п’ятеро. Бо такі важкі травми не могла нанести одна людина. На мою думку, що б там не сталось, але це не дає підстав так катувати людину.

Як повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі Білоцерківського відділення поліції, нині правоохоронці шукають свідків трагедії:

«24 травня, майже опівночі, до реанімації з травмою голови та у стані коми потрапив хлопець. Через три дні він помер в приміщенні лікарні. Наразі заявники, учасники та свідки події встановлені та допитані. Слідчі продовжують проводити інші необхідні процесуальні дії в кримінальному провадженні. За процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Якщо хтось став свідком травмування хлопця, повідомляти одразу до поліції на спецлінію „102“ або до чергової частини за номером (093) 407−42−65».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про судовий вирок колишнім поліцейським з Кагарлика, які знущалися над жінкою.

929

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram